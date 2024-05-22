Москва, 22 мая, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Победителями и призёрами Московской олимпиады школьников стали более 6,3 тыс. ребят, 80% из которых — жители столицы, сообщил 22 мая мэр города Сергей Собянин.

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По его словам, олимпиада была рассчитана на учеников 5–11-х классов и проходила с октября по апрель по 22 направлениям.

«Школьники демонстрировали знания как в теории, так и на практике — в культурных и научных центрах столицы», — написал он в Telegram-канале.

Собянин уточнил, что школьники работали с оборудованием в Московском планетарии и выполняли задания в Зоологическом музее МГУ, а на выставке в Новой Третьяковке участники олимпиады анализировали картины Николая Рериха.

Победителям и призёрам финала вузы предоставляют разные льготы, в том числе поступление без экзаменов по профилю олимпиады, дополнительные баллы, а также 100 баллов по ЕГЭ по предмету соревнования, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, Собянин 5 апреля заявил, что одним из приоритетов развития образования в Москве до 2030 года станет помощь школьникам в выборе профессии и их подготовка к поступлению. Он отметил, что для этого школьники будут проходить практикумы по подготовке к ЕГЭ. По его словам, учебные группы сформируют по уровню знаний.

Мэр добавил, что школы с предпрофессиональными классами, предлагающие углублённую подготовку к будущей профессии, появятся во всех столичных районах. А уже в этом году во всех учебных заведениях столицы внедрят единый стандарт предпрофессионального образования в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа− и ИТ-классах.