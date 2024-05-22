Очаков, Украина, 22 мая, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова в Николаевской области Украины, где готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу. Об этом 22 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две «Герани» сбили, а третья ударила по военному порту города Очакова. По данным пророссийского подполья, на днях туда завезли различные плавсредства — от катеров до водных мотоциклов.

«Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», — сказал Лебедев «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Лебедев информировал, что российские военные нанесли серию ударов по энергетическим объектам в Сумской области Украины.

Днём ранее пророссийское подполье сообщало о серии ударов по украинским военным объектам в Одесской области, в том числе по железнодорожной станции, через которую шла западная военная техника.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.