Черноморск, Украина, 21 мая, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Российские военные нанесли серию ударов по украинским военным объектам в Одесской области, в том числе по железнодорожной станции, через которую шла западная военная техника. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 21 мая в Telegram-канале.

ТАСС/Christoph Soeder/dpa

По сведениям подпольщиков, ночью были нанесены три удара в направлении железнодорожной станции в Ильичёвске, в 2016 году переименованном киевским режимом в Черноморск. Первый, вероятно, неудачный, прилёт зафиксировали около 02:30. Примерно через полчаса прогремели ещё два взрыва с разницей в несколько минут. Один из них сопровождался повторной детонацией, после второго частично пропало электричество.

«Итоги прилётов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь скорых», — написал Лебедев.

Он отметил, что удары пришлись по подстанции возле вокзала или «посту электрической централизации». На станцию в Ильичёвске, добавил он, заходят для пересортировки составы, которые везут для ВСУ технику и снаряды через Затоку из Румынии. А расположенный здесь же таможенный пост иногда используют как пункт временной дислокации военных, в том числе иностранных наёмников.

Мощный взрыв зафиксировали в 02:45 в стороне Затоки, в Белгород-Днестровском районе Одесской области, указал Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Одессы Геннадий Труханов ранее проинформировал о серии взрывов. Глава города уточнил, что перед взрывами над городом зафиксировали появление ударных БПЛА.

20 мая Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по ангарам в Николаевской области, где ВСУ прятали установки реактивной системы залпового огня HIMARS.