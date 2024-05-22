Сумы, Украина, 22 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Российские военные нанесли серию ударов по энергетическим объектам в Сумской области Украины. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 21 мая в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации подпольщиков, ночью три удара зафиксировали в районе города Шостка. Первый удар был нанесён в 0:05, от него «пол вздрогнул».

«Второй удар был в 0:20, после него пропало электричество. Третий удар по Шостке был в 0:45», — написал Лебедев.

После третьего удара ощущались «детонация или электрические разряды», были искры и треск со стороны ТЭЦ. На территории ТЭЦ, добавил он, находятся склады, которыми пользуются украинские военные. В последнюю неделю там наблюдалось оживлённое движение грузовиков.

Кроме того, ударам подверглись энергетические объекты в городе Конотопе. Там находится один из крупнейших на Украине железнодорожных узлов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Сумской области Украины заявили о повреждениях объектов энергетики в Шостке и Конотопе, которые привели к перебоям в электроснабжении. Отмечалось, что объекты подверглись воздушному удару с применением БПЛА.

21 мая в Лебедев проинформировал о серии ударов по украинским военным объектам в Одесской области, в том числе по железнодорожной станции, через которую шла западная военная техника.

Днём ранее российские военные нанесли удары по ангарам в Николаевской области, где ВСУ прятали установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Два прилёта зафиксировали ночью в Очакове в районе бывшего Рыбколхоза. Прилёты наблюдались около 04:00 с разницей примерно в 15 минут.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.