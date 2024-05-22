Москва, 22 мая, 2024, 11:49 — ИА Регнум. На предстоящих летних Олимпийских играх в Париже будут присутствовать реальные риски для российских граждан. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников.

Global Look Press/Zhu Wei/XinHua

«Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые по разным причинам могут оказаться в этот период во Франции», — приводит слова Студенникова РЕН ТВ.

В качестве примера рисков чиновник дипведомства назвал высокий уровень террористической угрозы и русофобию. Вместе с тем он указал на невозможность пользоваться российскими банковскими картами во Франции, а также на ограничение по оплате товаров и услуг наличными. Более того, между Россией и Францией отсутствует прямое авиасообщение.

Студенников также сообщил, что для тех граждан России, которые планирует посетить Францию во время Игр, на сайте консульского отдела посольства РФ размещены рекомендации.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран, а завоёванные ими в качестве так называемых «нейтральных спортсменов» медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о политизации Международного олимпийского комитета и отмечал, что игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям в спорте. Президент добавил, что Россия будет развивать спорт, заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.