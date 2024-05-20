Киев, 20 мая, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Один из ведущих баскетболистов Украины был задержан при попытке незаконно пересечь границу, его мобилизовали в ВСУ, передаёт 20 мая издание «Страна. ua» со ссылкой на экс-президента Федерации баскетбола Киева Макса Сергеева.

(сс) Markus Spiske

По данным ряда СМИ, речь идёт о 26-летнем защитнике команды «Киев-Баскет» Вадиме Заплотинском, который пытался пересечь западную границу Украины в горной местности в составе группы лиц, сказано в материале.

«Был задержан пограничной службой. Затем знакомство с ТЦК (военкоматом — Прим. ред.) и перемещение в учебный центр десантно-штурмовых войск», — заявил Сергеев.

Заплотинский был признан лучшим защитником украинского чемпионата розыгрыша 2023/24 годов, а команда, за которую он выступал, заняла в турнире третье место.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года бывший футболист украинского клуба «Ингулец» Николай Стеценко рассказал, что приехал в Одессу для подписания контракта с новым клубом («Реал Фарма»), но вместо этого попал в военкомат, а затем в ВСУ. Представители новой команды Стеценко, по словам футболиста, пытались убедить военкомов, что игрок принесёт Украине больше пользы на поле, чем на фронте, однако военком потребовал слишком большую взятку.

18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.