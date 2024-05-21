Москва, 22 мая, 2024, 01:28 — ИА Регнум. В России зафиксировали 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Об этом 22 мая написали «Ведомости» со ссылкой на представителя Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За весь период мониторинга [в РФ] выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», — уточнил собеседник издания.

Он подчеркнул, что эти варианты коронавируса не представляют большой опасности по сравнению с другими разновидностями.

Характерными симптомами заболевания, вызванного вариантом FLiRT, по данным Роспотребнадзора, являются лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, потеря вкуса или обоняния, головные и мышечные боли.

В качестве профилактики специалисты рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности, гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

Как передавало ИА Регнум, британские учёные допустили летом 2024 года всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма FLiRT. При этом ожидается, что это не приведёт к росту госпитализаций или случаев тяжёлого протекания болезни. Симптомы останутся стандартными для коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждал, что коронавирус не исчезнет, а возникновение новой пандемии является лишь вопросом времени. В связи с этим он призывал страны совершенствовать инструменты для борьбы с COVID-19.