Киев, 22 мая, 2024, 00:40 — ИА Регнум. На Украине в зимний период вероятны плановые отключения электроэнергии. Об этом заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Естественно, зимой потребление растёт. И даже с учётом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся», — приводит его слова украинское издание «Страна. ua».

Ранее в энергетической компании предупреждали, что с 20 мая на Украине вновь ввели график почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2024 года украинской энергосистеме нанесли ущерб таких масштабов, каких ещё не было с начала спецопераций, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. В результате последних атак Украина потеряла электростанции, генерировавшие до 8 ГВт энергии. Для сравнения, прошлой зимой потребность страны в электроэнергии составляла 18 ГВт, отметил он.

Удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. Об этом 19 мая заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. По его словам, ущерб настолько серьёзен, что регулярных отключений света из-за дефицита электроэнергии не удастся избежать даже в случае кратного наращивания объёмов импорта. Кучеренко призвал власти открыто сообщить гражданам о последствиях.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что Вооружённые силы РФ наносят удары по украинским объектам энергетики в ответ на обстрелы со стороны ВСУ. При этом он подчеркнул, что Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.