Вашингтон, 21 мая, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Комментарий к посту одного из пользователей соцсети Х о легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского прокомментировал 21 мая американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Пользователь в своей публикации напомнил о том, что срок полномочий Зеленского официально закончился вечером 20 мая и теперь украинский глава «продлил свой срок, введя военное положение».

«Но я думал, мы там для того, чтобы «поддерживать демократию», — такой комментарий в присущей ему ироничной манере оставил Маск в ответ на сообщение пользователя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, глава киевского режима Зеленский превратился в диктатора, отменив президентские выборы на Украине.

Президентские полномочия избранного в 2019 году на пятилетний срок Зеленского по конституции Украины должны были истечь в ночь на 21 мая. Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.