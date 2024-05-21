Лондон, 21 мая, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Великобритания не исключает возможность изъятия российских активов после использования доходов от их реинвестирования, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Я считаю очень важным указать, что мы не исключаем возможность принятия новых мер, которые коснутся непосредственно самих активов, так как вполне может настать время, когда Россия будет платить или должна будет выплатить Украине репарации за причинённый ей ущерб», — сказал Кэмерон.

Он отметил, что в этой ситуации российские активы, которые по-прежнему находятся в распоряжении британских властей, могут сыграть «очень важную роль».

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение, позволяющее передавать в помощь Киеву доходы от замороженных российских активов.

Чистая прибыль от поступлений «будет использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины, а также её оборонно-промышленного потенциала и восстановления».

Посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва подобные действия будет расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил пресс-секретарь президента. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил он.