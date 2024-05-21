Херсон, 21 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Пожарные и спасатели не виновны в трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов Одессы 2 мая. Ответственность за гибель сторонников «антимайдана» лежит полностью на украинских националистах, которые их подожгли, заявил заместитель губернатора Херсонской области, глава представительства региона при правительстве России Владимир Боделан.

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На момент событий 2 мая 2014 года Боделан возглавлял управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям по Одесской области. По его словам, с момента трагедии он старался активно участвовать в доказательствах того, что произошло в одесском Доме профсоюзов.

«Я повстречал здесь (в представительстве. — Прим. ред.) людей, которые непосредственно находились в Доме профсоюзов, у которых было ощущение, что МЧС, пожарные были виновны, не участвовали в ликвидации, почему-то не ехали. Мы просидели здесь больше трех часов, обсуждая, вспоминая, и они очень сильно поменяли свое мнение. Думаю, что все-таки придется мне заново все это пережить и переговорить с журналистами, но с одним условием: мы от начала и до конца проходим все события, и как они проходили за день до этого, и за несколько дней после этого, и что к этому привело», — приводит слова Боделана Херсонское агентство новостей (ХАН).

Вместе с тем Боделан отметил, что киевские власти пытаются показать, что в Доме профсоюзов 2 мая не произошло ничего страшного, скрывая факты, из-за чего погибли люди.

По словам Боделана, со стороны пожарных было сделано всё для спасения людей. Он добавил, что утверждения о том, что спасатели якобы долго ехали до места трагедии или не оказывали помощь в тушении, являются ложью.

«Я там был от начала и до конца. И если кто-то мне рассказывал, что было как-то по-другому, то пускай мне докажет, что он там был», — сказал он.

При этом глава представительства региона подчеркнул, что только глубокое расследования причин трагедии поможет найти виноватых в пожаре.

«К сожалению, это не вернёт жизней людей. К сожалению, это никак уже не исправит то, что было. Знаете, я не могу сказать, что это единственное, ради чего я стремлюсь в Одессу, но это один из триггеров, которые мной движут», — заключил Боделан.

Как передавало ИА Регнум, события 2 мая 2014 года в Одессе стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев политическом противостоянии на Украине. В нём участвовали сторонники движения «Русская весна», антифашисты и активисты Антимайдана, которым противостояли украинские националисты, включая боевиков «Правого сектора» (террористическая организация, признана экстремистской и запрещена в России). Местом постоянных митингов противников Майдана стала площадь Куликово Поле, где расположен Дом профсоюзов.

Днём 2 мая между противоборствующими сторонами начались потасовки. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. Только по официальным данным, погибли 48 человек. Они сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли от увечий. Пострадали более 240.

Трагические события, которые произошли в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек и несколько сотен получили ранения и травмы, останутся позорной страницей в истории Украины. Об этом в день десятой годовщины трагедии заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что хранится память обо всех, кто тогда трагически погиб, а те, кто стоит за этим преступлением, не имеющем срока давности, должны быть наказаны.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что по итогам спецоперации должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения киевского режима в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Она также подчеркнула, что у этого преступления срока давности не будет.