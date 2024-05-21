Луганск, 21 мая, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Ракеты ATACMS производства США и кассетные боеприпасы, вероятно, применили украинские войска накануне при обстреле города Свердловска в ЛНР. Пострадали восемь человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник 21 мая в Telegram-канале.

Официальный Телеграм-канал Главы ЛНР Леонида Пасечника

«Враг оказался настолько циничен, что после ракетного удара, во время работы на месте пожарных и медиков, совершил ещё одну атаку — с помощью беспилотников», — написал Пасечник.

Всем восьми пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Пожарные оперативно справились с огнём, добавил он.

Ранее глава республики сообщил, что склад с топливом был повреждён в результате ракетного удара ВСУ по Свердловску с применением кассетных боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами SCALP-EG. В одном из жилых домов начался сильный пожар, десятки других строений посекло осколками, взрывной волной выбило стёкла. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, позже стало известно, что их 12. Девять человек поместили в больницы, трое проходят лечение амбулаторно.