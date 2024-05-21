Москва, 21 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. По месту жительства Николая Степанова, бывшего помощника лишённого полномочий экс-депутата Государственной думы Валерия Рашкина, проводятся обыски, сообщает РЕН ТВ.

Кадр из видео

Отмечается, что подробности дела, с которым могут быть связана обыски, выясняются. Сам Степанов был участником собрания «Съезд народных депутатов» (организация, признанная в РФ нежелательной), который проводился по инициативе экс-депутата ГД Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), фигуранта ряда уголовных дел, в том числе о госизмене и публичных призывах к террористической деятельности.

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Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году Степанов, занимавший пост главы муниципального округа Сокол, был одним из 45 кандидатов от КПРФ на выборах в Московскую городскую думу. Главой округа он был в период с 2017 по 2022 год. Ныне Степанов — помощник депутата Госдумы от КПРФ Сергея Левченко.

В мае 2022 года Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В ходе открытого голосования инициативу поддержали 337 парламентариев, против выступили 58, воздержались 14.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области осудил Валерия Рашкина на три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с запретом заниматься определенной деятельностью, связанной с охотой, сроком на два года. Политик был признан виновным в незаконной охоте. Сам Рашкин называет случившееся провокацией.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль. Изначально он отрицал свою вину, но позже изменил показания и признал себя виновным в незаконной охоте. Обжаловать приговор суда за убийство лося Рашкину не удалось.