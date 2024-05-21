Вашингтон, 21 мая, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) может преследовать Россию, но не Израиль, заявил 20 мая официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Elfagr.org Госдеп США

По его словам, юрисдикция МУС распространяется в том случае, когда её признаёт хотя бы одна из сторон конфликта. Израиль и Палестина юрисдикцию МУС не признают, а Украина напротив, подчеркнули в Госдепе. В США считают правомерным преследовать только Россию, а Израиля это не касается.

«Фундаментальная разница в том, что Израиль заявил, что собирается сотрудничать в рамках расследования. Россия этого не делала», — сказал Миллер.

При этом ранее израильские власти отвергали все попытки провести расследование по возможным нарушениям гуманитарного права в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступает против присутствия в стенах Совета Безопасности всемирной организации представителей МУС, не имеющего никакого отношения к правосудию. Международный уголовный суд, обслуживающий интересы западных государств, не имеет никакого отношения к правосудию, а лучшей иллюстрацией этой деятельности является доклад МУС о ситуации в Ливии, согласно которому прокуратура потратит не менее 14 лет на расследование, пояснил дипломат. Небензя напомнил, что на расследование и приведение приговоров в исполнение в рамках Нюрнбергского трибунала, расследовавшего самые массовые и страшные преступления, ушло менее двух лет.

Независимо от того, готовит ли на самом деле МУС ордеры на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и кого-либо из его окружения, необходимо учитывать, что этот орган также рассматривает возможность выдачи аналогичных ордеров и на руководителей палестинского движения ХАМАС, отметил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Для России главное то, что размещённый в Гааге МУС своими действиями давно дискредитировал себя и его решения не имеют никакого значения для российского общества. Вашингтон взял за правило давить на любые международное инстанции с тем, чтобы те озвучивали исключительно те оценки, которые лежат в логике, понятной Белому дому. Такая практика регулярно наблюдается, например, в ходе голосований в Совбезе ООН, добавил эксперт.