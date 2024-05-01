Вашингтон, 1 мая, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки уверены, что Израиль является союзником, на которого не должны распространяться никакие общие нормы. Так политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов прокомментировал ИА Регнум планы конгрессменов призвать исполнительную власть Соединённых Штатов принять ответные меры против Международного уголовного суда, если он выдаст ордеры на арест израильских руководителей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Независимо от того, готовит ли на самом деле МУС ордеры на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и кого-либо из его окружения, необходимо учитывать, что этот орган также рассматривает возможность выдачи аналогичных ордеров и на руководителей палестинского движения ХАМАС, отметил эксперт.

Однако главное для России — то, что размещённый в Гааге МУС своими действиями давно дискредитировал себя и его решения не имеют никакого значения для российского общества.

«Более того, в отношении судей и руководителей МУС в России открыто определённое делопроизводство, его прокурор и судьи объявлены в розыск. Мы считаем их решения преступными и ведём на эту тему определённую правовую работу. Поэтому, по сути, любые решения этого органа нами воспринимается как заведомо политически ангажированные и, соответственно, не имеющие отношения к реальной оценке событий. Так что нам абсолютно неважно, что будет или не будет принято в отношении Нетаньяху. Действия Израиля далеки не только от норм и правил ведения войны, но и от элементарных понятий о гуманизме. Но и сам МУС несправедлив», — рассказал политолог.

Кроме того, как заметил Асафов, анализируя роль различных международных инстанций, пытающихся влиять на политику суверенных государств, следует учитывать практику манипуляции понятиями о военных преступлениях, которой придерживаются США и их союзники. Вашингтон взял за правило давить на любые международное инстанции с тем, чтобы те озвучивали исключительно те оценки, которые лежат в логике, понятной Белому дому. Такая практика регулярно наблюдается, например, в ходе голосований в Совбезе ООН. Отсюда — недовольство конгрессменов от обеих основных политических партий Соединённых Штатов.

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США пригрозили судьям МУС ответными мерами в случае выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, включая премьера Биньямина Нетаньяху, в связи с действиями вооружённых сил Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил информационный портал Axios.

Конгрессмены, по информации агентства, намерены подготовить законопроект, который обязал бы исполнительную власть США реагировать на выдачу ордеров на арест судьями МУС. Председатель комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что ожидает версию законопроекта сенатора Тома Коттона о наложении санкций на сотрудников этой организации, причастных к расследованиям в отношении США и их союзников.

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что израильский премьер-министр Нетаньяху в ходе телефонного разговора 28 апреля обратился к президенту Соединённых Штатов Джозефу Байдену с просьбой предотвратить выдачу ордеров МУС на арест израильских чиновников.

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, Вашингтон продолжает придерживаться позиции, согласно которой юрисдикция МУС не распространяется на ситуацию в секторе Газа.

Западные СМИ, как передавало ИА Регнум, сообщали ранее, что МУС готовится выдать ордеры на арест самого Нетаньяху, а также главы минобороны Израиля Йоава Галанта и начальника Генерального штаба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Герци Халеви.