Нью-Йорк, США, 15 мая, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Россия выступает против присутствия в стенах Совета Безопасности Организации Объединённых Наций представителей Международного уголовного суда (МУС), не имеющего никакого отношения к правосудию, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании СБ ООН 14 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Позиция Российской Федерации в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого «Международного уголовного суда» изменений не претерпела… Мы не видим смысла и в присутствии в стенах СБ представителя этой марионеточной инстанции», — указал Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что Международный уголовный суд, обслуживающий интересы западных государств, не имеет никакого отношения к правосудию, а лучшей иллюстрацией этой деятельности является доклад МУС о ситуации в Ливии, согласно которому прокуратура потратит не менее 14 лет на расследование.

Небензя напомнил, что на расследование и приведение приговоров в исполнение в рамках Нюрнбергского трибунала, расследовавшего самые массовые и страшные преступления, ушло менее двух лет.

«Стоит подвести итоги и посмотреть, чем же вообще данный суд (МУС. — Прим. ред.) занимался все эти годы в Ливии», — заключил постпред.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин указал на однобокий подход Международного уголовного суда при расследовании событий в Ливии. Он подчеркнул, что МУС не должен фокусироваться исключительно на расследованиях в отношении сторонников ливийского лидера Муаммара Каддафи, а должен рассмотреть, имело ли место совершение НАТО или представителями оппозиции военных преступлений.