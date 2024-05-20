Село Гордеевка, Курская область, 20 мая, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В селе Гордеевка в Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Belkin Aleksey/Global Look Press

«В селе Гордеевка Кореневского района местная жительница получила ранение, наступив на взрывное устройство. Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана необходимая помощь», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Вместе с тем врио главы области попросил местных жителей быть внимательными, не приближаться и не прикасаться к найденным предметам, сообщая о них по телефону 112.

Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 мая сбили над Обоянским районом Курской области два украинских беспилотника.

Около 02:40 по местному времени (совпадает с мск) в Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, которую отменили спустя чуть более двух часов.

Днём 20 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами «SCALP-EG». По данным регионального минздрава в результате удара ВСУ пострадали 12 человек. Отмечалось, что все пострадавшие получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней и лёгкой степени тяжести.