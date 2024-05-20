Жительница Курской области пострадала, наступив на взрывное устройство
Село Гордеевка, Курская область, 20 мая, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В селе Гордеевка в Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
«В селе Гордеевка Кореневского района местная жительница получила ранение, наступив на взрывное устройство. Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана необходимая помощь», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Вместе с тем врио главы области попросил местных жителей быть внимательными, не приближаться и не прикасаться к найденным предметам, сообщая о них по телефону 112.
Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 мая сбили над Обоянским районом Курской области два украинских беспилотника.
Около 02:40 по местному времени (совпадает с мск) в Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, которую отменили спустя чуть более двух часов.
Днём 20 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами «SCALP-EG». По данным регионального минздрава в результате удара ВСУ пострадали 12 человек. Отмечалось, что все пострадавшие получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней и лёгкой степени тяжести.