Курск, 20 мая, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 мая сбили над Обоянским районом Курской области два украинских беспилотника. Об этом в понедельник сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ночью два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области», — написал Смирном в своём Telegram-канале.

Около 02:40 по местному времени (совпадает с мск) в Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, которую отменили спустя чуть более двух часов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 мая российские военные сбили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. В Министерстве обороны России уточнили, что силы ПВО уничтожили воздушную цель около 22:00 мск. До этого сообщалось об уничтожении в небе над регионом одного реактивного снаряда РСЗО «Ольха» и трёх вражеских БПЛА.

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины Ржевки и Шебекино в Шебекинском городском округе пострадали тринадцать человек, в том числе трое детей. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в Белгороде от взрыва беспилотника пострадала 11-летняя девочка. Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями доставили в детскую областную клиническую больницу.