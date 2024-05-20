Москва, 20 мая, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Жители Харьковской области, отказывающиеся эвакуироваться, рассказывают о давлении со стороны военных ВСУ, сообщил 20 мая заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«От эвакуированных граждан поступают заявления о том, что незаконные вооружённые формирования Украины оказывают давление на граждан, которые отказались эвакуироваться с территории и решили дождаться прихода российских военных», — сказал он журналистам.

Так, отметил он, эвакуированный житель села Гатища рассказал, что за два дня до освобождения населённого пункта украинские военные отобрали у него паспорт и сказали, что при отказе от эвакуации он будет лишен социальных выплат.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая глава назначенной Киевом областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что из Харьковской области эвакуировали 10 тыс. жителей.

Президент РФ Владимир Путин 17 мая сообщил, что Москва сейчас не планирует брать Харьков под контроль, российские войска успешно, в соответствии с намеченным планом, продвигаются в этом украинском регионе.

Наступление он объяснил созданием санитарной зоны возле приграничных с Харьковской областью российских регионов. Украинская армия, обстреливая мирных жителей Белгородской области, способствовала тому, что сейчас ВС России наступают в Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщало, что за неделю с период с 11 по 17 мая российские военные группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области ― сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетеневка.