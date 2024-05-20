Тегеран, 20 мая, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Вертолёт президента Ирана Эбрахим Раиси полностью сгорел во время жёсткой посадки у города Верзеган на ирано-азербайджанской границе. Об этом 20 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Кадр из видео

«Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси сгорел в результате крушения… К сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли», — говорится в сообщении.

Официальных заявлений от властей Ирана по этому поводу пока не поступало.

Представитель иранского Общества Красного полумесяца Пирхоссейн Коливанд до этого сообщил, что поисково-спасательные группы обнаружили обломки вертолёта на координатах, переданных иранским властям беспилотным летательным аппаратом Akıncı, который Турция направила в район предположительной жёсткой посадки воздушного суда.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 19 мая, вертолёт, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жёсткую посадку у города Верзеган неподалёку от границы с Азербайджаном. Согласно утверждению агентства Tansim, в составе кортежа Раиси было три вертолёта, два из которых благополучно достигли пункта назначения. По предварительным данным, вероятной причиной произошедшего стала непогода. К поисково-спасательной операции присоединились силы МВД, армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Тогда же президент России Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову направить в Иран на поиски воздушного судна группу спасателей. В состав поисково-спасательной группы вошли 47 специалистов, вертолёт БО-105 и высокопроходимая техника.