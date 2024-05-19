Тегеран, 19 мая, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал сограждан молиться о здравии президента Ибрагима Раиси, вертолёт которого совершил жёсткую посадку, и выразил надежду, что он выжил. Об этом 19 мая сообщило агентство IRNA.

Iranian Presidency/Global Look Press

«Мы надеемся, что Всемогущий Бог вернёт уважаемого и почётного президента и его соратников в объятия нации», — сказал он.

Хаменеи выразил тревожность из-за инцидента с вертолётом Раиси и заявил, что надеется на то, что президент Ирана выжил.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт с президентом Ирана Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Позднее появилась информация о том, что спасательные бригады прибыли на место примерно через час после того, как им сообщили о происшествии. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется. Из-за сильного тумана использовать вертолёты для поисков не представляется возможным.

Глава Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери поручил подключить к поискам президента все силы армии, Корпуса стражей Исламской революции и полиции. Глава иранского отделения Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что одна из групп спасателей добралась до предполагаемого места происшествия.

За несколько часов до инцидента с жёсткой посадкой вертолёта Раиси совершил другой полёт. Кадры опубликовало агентство IRNA.