Тегеран, 19 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. За несколько часов до инцидента с жёсткой посадкой вертолёта президент Ирана Ибрахим Раиси совершил другой перелёт. Кадры с лидером Ирана на борту воздушного судна опубликовало 19 мая агентство IRNA.

Кадр из видео

На видео видно, как лидер Ирана пролетал над заснеженной и гористой местности.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл, когда президент возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс. По сообщениям очевидцев, вертолёт с президентом и его окружением потерпел крушение в лесном массиве. На борту также находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Всего в составе авиагруппы было три воздушных судна, два вертолёта добрались до пункта назначения штатно. Причину жёсткой посадки вертолёта с иранским лидером пока не установили.

На месте происшествия находятся аварийно-спасательные бригады. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется.