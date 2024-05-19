Раиси сняли на видео незадолго до жёсткой посадки его вертолёта
Раиси сняли на видео незадолго до жёсткой посадки его вертолёта на севере Ирана
Тегеран, 19 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. За несколько часов до инцидента с жёсткой посадкой вертолёта президент Ирана Ибрахим Раиси совершил другой перелёт. Кадры с лидером Ирана на борту воздушного судна опубликовало 19 мая агентство IRNA.
На видео видно, как лидер Ирана пролетал над заснеженной и гористой местности.
Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл, когда президент возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс. По сообщениям очевидцев, вертолёт с президентом и его окружением потерпел крушение в лесном массиве. На борту также находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.
Всего в составе авиагруппы было три воздушных судна, два вертолёта добрались до пункта назначения штатно. Причину жёсткой посадки вертолёта с иранским лидером пока не установили.
На месте происшествия находятся аварийно-спасательные бригады. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется.