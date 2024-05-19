Тегеран, 19 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом Мохсеном Мансури направилась на место жёсткой посадки вертолёта президента Ибрагима Раиси. Об этом 19 мая сообщил официальный представитель кабмина Али Бахадори Джахроми.

Кадр из видео

«Вице-президент по исполнительным вопросам направился в Тебриз вместе с некоторыми членами правительства», — написал он в соцсети X.

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Как передавало ИА Регнум, вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Позднее появилась информация о том, что спасательные бригады прибыли на место примерно через час после того, как им сообщили о происшествии. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется. Из-за сильного тумана использовать вертолёты для поисков не представляется возможным.

За несколько часов до инцидента с жёсткой посадкой вертолёта Раиси совершил другой полёт. Кадры опубликовало агентство IRNA.