Москва, 19 мая, 2024, 19:25 — ИА Регнум. В парке напротив «Мосфильма», недалеко от Московского государственного университета, обнаружили бесхозный чемодан с арсеналом оружия. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В нём находились шесть пистолетов и свыше 350 патронов к ним, сообщила «Lenta.ru». Марку оружия источник не уточнил.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. Максимальное наказание за это преступление ― лишение свободы вплоть до пяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска на латвийско-российском участке госграницы сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку иностранного производства. Опасный груз нашли в партии православных икон и церковной утвари с Украины, следовавшей в Россию через страны Евросоюза.

На территорию страны пытались провезти 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Перевозившего опасный груз водителя задержали. На допросе он сообщил, что начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить.