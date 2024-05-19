Берлин, 19 мая, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Требование нового закона о мобилизации на Украине прибыть в военкомат для обновления учётных данных вызывает страх у многих мужчин призывного возраста, сообщил немецкий новостной портал Tagesschau в опубликованной 18 мая статье.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты спрашивали у украинцев, собираются ли те приходить в военкомат, чтобы сообщить актуальные данные о себе. Многие ответили отрицательно. При этом большинство отказались называть причину.

«Лишь немногие согласились открыто комментировать новый закон о мобилизации. Эта тема вызывает страх и стыд на Украине», — поделились журналисты впечатлением после общения с местным жителями.

По новому закону, вступившему в силу 18 мая, требуется в течение 60 дней прийти в военкомат, чтобы сверить данные. Это требуется, так как многие не живут по месту прописки, и их не могут найти и вручить повестки.

Один из собеседников издания на условиях анонимности рассказал, что не собирается выполнять требования нового закона, так как считает власть коррумпированной. Другой заявил, что те, кто морально был готов отправиться на фронт, уже это сделали. Он против того, чтобы в бой заставляли идти тех, кто психологически не готов к этому.

«Ясно только одно: украинской армии нужны новобранцы, но мало кто готов добровольно служить в армии», — резюмировали авторы.

Украинские СМИ сообщили, что улицы городов на Украине опустели после того, как начал действовать закон о мобилизации. В выходной день оказались безлюдными улицы в Днепропетровске, Одессе и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

Кроме того, на Украине ввели упрощённый порядок вручения повесток. Теперь их могут отправлять по почте. При этом повестка будет считаться вручённой независимо от того, проживает военнообязанный по адресу или нет.

Постпред России при ООН Василий Небензя 15 мая заявил о рекордных масштабах уклонения от призыва на Украине. Он отметил, что новый закон о мобилизации фактически лишает прав мужчин, попадающих под призыв. Посол сообщил, что не желающие служить в армии граждане сбегают из страны, бросая автомобили на границе, переодеваются женщинами и т.д.