Киев, 18 мая, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Повестка будет считаться вручённой по почте, даже если гражданин по месту жительства отсутствует и лично её не получил. Об этом 17 мая сообщила украинская «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на постановление кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

В постановлении указано, что, если повестка отправлена по почте, но получатель не проживает по задекларированному им адресу, он всё равно будет считаться оповещённым о вызове в военкомат. Днём оповещения будет считаться день проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии гражданина по указанному адресу.

Кроме того, в документе перечисляются другие косвенные подтверждения факта получения повестки гражданином. Например, отметка об отказе в получении повестки, видеозапись вручения повестки либо ознакомления с её содержанием. Отказ от общения с лицом, уполномоченным вручать повестки, тоже будет считаться подтверждением получения документа.

Речь идёт о ситуациях, когда гражданин не сообщил территориальному центру комплектования и социальной поддержки (военкомату) другой свой адрес.

В общей сложности постановление кабмина Украины насчитывает около 80 страниц, при этом оно было опубликовано только 16 мая, накануне вступления в силу закона об ужесточении мобилизации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что со стороны Украины во Львовской области на границе с Польшей образовался крупный затор из автомобилей. Официальные причины массового выезда людей из страны не называются, но очереди возникли в преддверии 18 мая, когда на Украине вступает в силу закон об ужесточении мобилизации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации, который вступает в силу с 18 мая. Как гласит новый закон, военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет. Кроме того, им необходимо в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате.

Новый закон фактически лишает уклонистов права на апелляцию судебных решений при спорах с военкоматами (ТЦК). Теоретическая возможность обжаловать решение суда для тех, кто не хочет служить в армии, останется, но они к тому времени уже будут мобилизованы, заявил член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, из-за предстоящего принятия закона уклонение мужчин от мобилизации на Украине дошло до рекордных масштабов, По словам дипломата, закон фактически лишит всех прав украинских мужчин призывного возраста.