Варшава, 19 мая, 2024, 12:42 — ИА Регнум. На территории Польши приступили к строительству электронного барьера на реках Свислочь и Источанка на границе с Белоруссией. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

AP/TASS

«Датчики движения будут отслеживать пересечение контрольной полосы. Предполагается, что длина барьера составит 47 километров», — рассказали журналисты.

Уточняется, что заграждение оснастят современными электронными устройствами, в частности, датчиками и камерами дневного и ночного видения. На модернизацию ограждения, возведение которого уже обошлось в 400 миллионов долларов, запланировали потратить ещё почти столько же.

Как сообщало ИА Регнум, власти Польши потратят почти 2,6 миллиарда долларов на строительство «Восточного щита» в рамках программы по усилению границы с Россией и Белоруссией. 18 мая премьер-министр страны Дональд Туск объяснил траты желанием сделать границу безопасной в мирное время и непроходимой во время войны.

План включает укрепление существующих сооружений, строительство новых укреплений, изменение рельефа местности и возведение специальных лестных заграждений вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией. По словам Туска, сейчас заграждение недостаточно эффективно сдерживает мигрантов-нелегалов.

На модернизацию заграждения с Белоруссией потратят 375 млн долларов. Проект разработал Силезский политехнический университет совместно с инженерами.

11 мая стало известно о начале фортификационных работ на границе Польши и Белоруссии. Премьер Польши выразил надежду, что к финансированию фортификации границы присоединится и Евросоюз. Он добавил, что граница с Белоруссией является не только внешней границей Польши, но и всего ЕС.