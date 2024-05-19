Авдеевка, ДНР, 19 мая, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Российские военные подбили БМП Bradley американского производства в районе села Соловьёво в ДНР. Об этом сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press БМП Bradley

«Очередную Bradley подбили наши операторы FPV-дрона под Авдеевкой, в окрестностях Соловьёва», — процитировала представителя силовых структур ДНР «Газета.RU».

Члены экипажа подбитой БМП получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая представитель Минобороны Игорь Конашенков проинформировал о том, что военные российской группировки «Центр» уничтожили БПМ Bradley, два танка американского производства Abrams, а также боевую бронемашину «Козак» и самоходную артиллерийскую установку Paladin калибра 155 мм в ДНР.

Военные группировки «Центр» отразили за сутки десять контратак ВСУ в районах Соловьёво, посёлка Новгородское и сёл Архангельское, Нетайлово и Уманское, сообщил представитель российского оборонного ведомства.

Минобороны России показало одну из трофейных Bradley на открывшейся 1 мая в парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку западного вооружения, взятого в зоне СВО. На выставке можно увидеть более трёх десятков образцов иностранной военной техники.