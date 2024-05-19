Москва, 19 мая, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ группировки «Юг» уничтожили группу Вооружённых сил Украины на северском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 19 мая сообщили в Министерстве обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

Удар российские военные нанесли из реактивной системы залпового огня «Град».

Участки местности с большим скоплением украинских военных выявили в ходе проведения воздушной разведки и передали на командный пункт тульских десантников. Затем расчёты РСЗО «Град» выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Проведя корректировку, расчёты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами.

Командир боевой машины с позывным Амур признал: его подразделение, вероятно, является самым результативным во всей дивизии.

«Сочувствую я противнику, когда начинается работа «Града», особенно нашего. Работаем точечно, кучно, не оставляем шансов противнику», ― рассказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 18 мая сообщил, что подпольщики уничтожили в Харьковской области железнодорожный релейный шкаф и таким образом прервали движение украинских военных эшелонов как минимум на сутки. Он уточнил, что по этому направлению передвигались составы для ВСУ с боеприпасами, техникой, личным составом, а обратно перевозили технику для ремонта.

За сутки 17 мая в зоне проведения спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли на четырёх направлениях 1535 военных. Группировка российских войск «Запад» отразила контратаку в ЛНР в районе села Червоная Диброва и нанесла удары по ВСУ в районе сёл Синьковка и Ивановка в Харьковской области и Артёмовка в ЛНР. Потери украинской армии составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три гаубицы. В зоне ответственности группировки войск «Юг» ВСУ потеряли более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 40 военных, два танка и три автомобиля в зоне ответственности подразделений российской группировки войск «Днепр».