Подполье прервало движение составов для ВСУ в Харьковской области
Лебедев: подполье прервало движение составов для ВСУ в Харьковской области
Москва, 18 мая, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Подпольщики уничтожили в Харьковской области железнодорожный релейный шкаф и таким образом прервали движение украинских военных эшелонов как минимум на сутки. Об этом 18 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Харьковское сопротивление сообщает об очень удачно проведённой диверсии. Ребята сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, относящихся к одному из направлений Харьковской области», — привела его слова Lenta.ru.
Лебедев уточнил, что по этому направлению передвигались составы для ВСУ с боеприпасами, техникой, личным составом, а обратно перевозили технику для ремонта.
Он подчеркнул, что движение остановили на сутки.
Минобороны России пока не подтверждало сообщения о срыве передвижения железнодорожных составов с грузами ВСУ в Харьковской области.
Как передавало ИА Регнум, 17 мая Лебедев заявил, что Вооружённые силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, где готовят морские дроны.
Ранее он сообщил, что российские военные 17 мая нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами. По его данным, одесские источники сообщили о прилёте в посёлке Дачное. Мощный удар нанесли по военной части, была сильная детонация.