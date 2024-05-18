Москва, 18 мая, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Подпольщики уничтожили в Харьковской области железнодорожный релейный шкаф и таким образом прервали движение украинских военных эшелонов как минимум на сутки. Об этом 18 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Харьковское сопротивление сообщает об очень удачно проведённой диверсии. Ребята сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, относящихся к одному из направлений Харьковской области», — привела его слова Lenta.ru.

Лебедев уточнил, что по этому направлению передвигались составы для ВСУ с боеприпасами, техникой, личным составом, а обратно перевозили технику для ремонта.

Он подчеркнул, что движение остановили на сутки.

Минобороны России пока не подтверждало сообщения о срыве передвижения железнодорожных составов с грузами ВСУ в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Лебедев заявил, что Вооружённые силы России нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, где готовят морские дроны.

Ранее он сообщил, что российские военные 17 мая нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами. По его данным, одесские источники сообщили о прилёте в посёлке Дачное. Мощный удар нанесли по военной части, была сильная детонация.