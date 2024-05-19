Вашингтон, 19 мая, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональда Трамп даже в случае победы на предстоящих выборах не сможет разрешить конфликт с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works 18 мая заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В России размышляют о том, что собирается сделать Трамп, если он придёт к власти. Представление о том, что Дональд Трамп возьмёт телефон, позвонит Владимиру Путину и спасёт мир, абсурдно. Трамп так не умеет, он зациклен на себе», — указал он.

По словам Риттера, предложенный Трампом мирный план по урегулированию украинского кризиса, который он собирается представить в случае избрания президентом США, может быть отвергнут российской стороной. В этом случае существует риск отказа Трампа от мирной позиции. «Нестабильность» политика, по мнению эксперта, делает Трампа опасным для Соединённых Штатов.

О том, что Дональд Трамп разработал подробный мирный план по решению конфликта на Украине, в начале месяца сообщило британское издание The Telegraph. При этом указывалось, что кандидат в президенты не собирается раскрывать деталей до выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу ATB отметил, что выборы в США вне зависимости от того, победит на них представитель Республиканской или Демократической партии, не внесут изменений в проводимую Вашингтоном антироссийскую политику. Он также отметил, что не видит никакого принципиального различия или предполагаемого раскола между демократами и республиканцами в вопросе их отношения к России.