Москва, 6 мая, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Результаты предстоящих президентских выборов в Соединённых Штатах Америки вне зависимости от того, победит на них Республиканская или Демократическая партия, не изменят намерений Вашингтона нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«И для тех, и для других мы по большему счёту являемся врагом. Противником или врагом — это уже нюансы. Но «стратегическое поражение», которое, мол, надо нанести России, — это цель американского истеблишмента», — указал дипломат в интервью боснийскому телеканалу ATB 5 мая.

Лавров отметил, что не видит никакого принципиального различия или предполагаемого раскола между демократами и республиканцами в вопросе их отношения к России. Несмотря на это, Москва готова работать с тем, кого изберёт американский народ, при наличии встречной готовности со стороны новой администрации США.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума также отметил, что президентские выборы в США не привнесут принципиальных изменений во внешнюю политику американского истеблишмента в отношении РФ.

Ранее телеканал CNN провёл социологический опрос, результаты которого показали, что экс-президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий глава Белого дома Джо Байден. Поддержка Трампа в опросе среди зарегистрированных избирателей осталась на уровне 49%, в то время как уровень поддержки Байдена опустился до 43%. Соцопрос проводился с 18 по 23 апреля. CNN опросил 967 избирателей. Статистическая погрешность составила 3,8%.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах сможет в течение короткого времени завершить конфликт на Украине. 4 мая издание The Telegraph сообщило, что Трамп разработал подробный мирный план по решению украинского кризиса, но не собирается раскрывать его детали выборов.