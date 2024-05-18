Вашингтон, 18 мая, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Члены Республиканкой партии, поддерживающие линию экс-президента Дональда Трампа, намерены заменить спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, сообщил 18 мая новостной сайт Axios, ссылаясь на источники.

United States Congress Майк Джонсон

«Все, кто собирается голосовать за президента Трампа, ненавидят Майка Джонсона», — заявила изданию член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

По информации издания, республиканцы планируют не переизбирать Джонсона после выборов в обе палаты Конгресса, которые состоятся 5 ноября вместе президентскими. При этом сам Трамп выступает за то, чтобы оставить его спикером.

Сообщается о планах выбрать на пост главы нижней палаты действующего руководителя юридического комитета Джима Джордана. Якобы он уже начал негласную подготовку к выдвижению.

Как сообщало ИА Регнум, Джонсона избрали спикером палаты представителей в октябре 2023 года. При этом он в начале СВО на Украине выступал на крайне антироссийских позициях, но потом изменил позицию, смягчив риторику, и начал говорить, что против выделения дополнительной помощи киевскому режиму.

В апреле 2024 года Джонсон ещё раз изменил позицию. После заявлений, что нижняя палата Конгресса не будет рассматривать законопроект о выделении $60 млрд для Украины он согласился внести документ на рассмотрение. В результате законопроект поддержали в Палате представителей, а после этого согласовали в Сенате и утвердили Белом доме. Марджори Тейлор Грин после этого обвинила Джонсона в предательстве интересов США.