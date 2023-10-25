Вашингтон, 26 октября, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в начале спецоперации России был сторонником предоставления помощи Украине, в последнее время он занял более скептическую позицию по этому вопросу, написали 25 октября в газете The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В статье упоминается, как ещё весной 2022 года конгрессмена отличала жёсткая риторика в отношении к России. Политик призывал к введению антироссийских санкций, голосовал за принятие закона о ленд-лизе, предусматривавшего поставки оружия ВСУ и иной помощи в упрощённой форме.

Авторы материала обратили внимание на скептическую позицию Джонсона в последнее время относительно необходимости предоставить Украине новую помощь. В частности, он не поддержал принятия двух различных законопроектов об ассигнованиях.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября представителя Республиканской партии 51-летнего Майка Джонсона выбрали новым спикером палаты представителей Конгресса США. Политик сумел набрать необходимые 220 голосов. Джонсон является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден 20 октября направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Он призвал законодателей разрешить Белому дому выделить на эти нужды $61,3 млрд для Киева и $14,3 млрд для израильской стороны. Он также направил запрос о согласовании финансирования передачи Киеву ракет на $846 млн.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова уточнила, что большая часть средств, запрошенных Байденом у Конгресса для помощи Украине, останутся в США.