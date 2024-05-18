Москва, 18 мая, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Отмечается, что в ходе беседы российский лидер тепло поздравил своего коллегу с прошедшим днём рождения.

«Владимир Путин поделился впечатлениями о завершившемся 17 мая государственном визите в Китайскую Народную Республику», — сообщили в Кремле.

Главы государств затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. Они подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнёрства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая казахстанский лидер на заседании Высшего совета ЕАЭС в Москве поздравил Владимира Путина со вступлением в должность главы государства. Он также отметил «блестящую» организацию саммита.

Посол республики Казахстан в Москве Даурен Абаев 4 мая сообщил, что встречи Владимира Путина с Токаевым проходят в регулярном формате. Он добавил, что Казахстан в текущем году председательствует в ШОС и ОДКБ, и в рамках этих форматов также будут встречи лидеров. Кроме того, в Уфе пройдёт Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.