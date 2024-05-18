Москва, 18 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Киевские власти лишили Харьковскую область права самой выбирать будущее. Об этом 18 мая заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

AP/TASS

Он отметил, что будущее Харьковской области — это счастливые люди, которые должны сами определять свою судьбу и вектор развития.

«За годы «незалежности» из сознания украинцев западными кураторами по специальным методичкам вытравили, стерли такую здоровую человеческую потребность, как свобода выбора», — привела его слова «Газета.Ru».

Сенатор добавил, что власти Украины считали народ лишь «ресурсом», а не полноценным обществом.

По его словам, у людей должна быть возможность самостоятельно принимать решения и идти своим курсом, а не тем, который выберет «кто-нибудь из Белого дома».

Как передавало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин заявил, что вина за наступление Вооружённых сил России под Харьковом лежит на киевских властях, так как они обстреливают Белгород. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны и российские военные там добиваются успехов, каждый продвигаясь строго по плану. При этом глава государства подчеркнул, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 17 мая сообщил, что российская армия в ходе наступления в северной части региона освободила территорию общей площадью около 200 квадратных километров. Темпы продвижения ВС России вызвали панику в рядах украинской армии, многие дезертируют, добавил он.