Санкт-Петербург, 18 мая, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Лифт с 12-летним мальчиком упал в жилом доме в Санкт-Петербурге, ребёнок не пострадал. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Вечером 17 мая… в одном из домов по улице Есенина в Санкт-Петербурге произошло падение лифта, в котором находился 12-летний мальчик. В результате случившегося ребенок повреждений не получил», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по факту происшествия организовали доследственную проверку.

По информации газеты «Фонтанка», лифт с мальчиком в кабине доехал до 20-го этажа вместо 14-го, после чего стал резко опускаться. Ребёнок успел присесть на корточки, а когда лифт остановился и двери открылись, самостоятельно выбрался вместе с велосипедом.

Как передавало ИА Регнум, в Москве десятилетней девочке двери лифта зажали руку, после чего кабина проехала три этажа. Ребёнок лишился пальца и теперь рискует потерять руку. Инцидент произошёл 11 мая, школьница возвращалась с прогулки с собакой, зашла в лифт, и двери неожиданно захлопнулись. В итоге собака осталась снаружи, а ребёнку дверьми зажало кисть. Не сработали ни кнопка разжатия дверей, ни кнопка первого этажа. При этом кнопки «стоп» в лифте вовсе нет.

13 мая в Иваново 29-летняя женщина с двухлетним ребёнком упали с высоты четвёртого этажа в шахту лифта. Прокуратура Ивановской области начала проверку исполнения законодательства при эксплуатации здания.

В марте в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга упал лифт. По информации СМИ, в момент падения в нём находились 15 человек, включая пятерых детей. Как сообщали в СК, троих пострадавших, среди которых оказался восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава, доставили в медицинское учреждение.