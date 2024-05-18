Вашингтон, 18 мая, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Решение Франции пригласить Россию на празднование 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии стало неприятным сюрпризом для ряда партнёров Парижа. Об этом сообщила газета Politico.

Vincent Isore/Global Look Press

«Это решение усилило напряженность в отношениях с союзными странами, поскольку лидеры готовятся собраться на пляжах Нормандии 6 июня», — написали авторы.

В прошлом месяце Париж застал врасплох западные страны, когда организаторы праздника объявили, что направили приглашение Москве, несмотря на то, что в это же время Россия начала наступление на Украине, заявило издание.

По данным газеты, официальные представители США, Великобритании и ещё двух западных стран выразили озабоченность по поводу этого шага, отмечая как символический характер этого решения, так и протокольные проблемы и сложности дипломатического взаимодействия с представителями России в ходе мероприятий.

По информации Politico, в Белом доме согласились уступить Франции в этом вопросе, выразив надежду, что участие в праздновании напомнит России о прошлом.

Британский представитель отметил тревожность последних действий французского правительства. При этом он имел в виду не только приглашение на празднование, но и принятие председателя КНР Си Цзиньпина, а также направление представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Дипломат из ещё одной страны НАТО заявил, что это решение «стало полной неожиданностью» для западных партнеров Франции, и отметил недостаток взаимодействия Парижа с партнёрами.

А во французском президенте Эммануэле Макроне союзники вдруг увидели возможного посредника в установлении мира на Украине, что сочли «совершенно неуместным».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент Франции не исключал визит Путина в честь высадки союзников в Нормандии. 16 апреля текущего года AFP заявляло, что делегацию России пригласили на празднование, которое состоится 6 июня 2024 года. Отмечалось, что президента России, с учетом обстоятельств, не включили в список участников.

Однако официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что по дипломатическим каналам страна никаких приглашений не получала. Для уточнения информации МИД связывался с послом России во Франции Алексеем Мешковым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг сведения французских СМИ, заявив, что в Кремль приглашения не приходили. Он отметил, что это вполне могло быть информационной уткой.

Высадка в Нормандии или операция «Нептун» — морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии. Советские войска не принимали непосредственного участия в высадке в Нормандии 6 июня, однако СССР сделал это возможным, заплатив самую высокую цену во время Второй мировой войны.