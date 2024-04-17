Москва, 17 апреля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Российская сторона не получала по дипломатическим каналам приглашения на празднования, приуроченные к 80-летию высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Thomas Padilla/AP/ТАСС

Дипломат пояснила, что вечером 16 апреля МИД связался с послом России во Франции Алексеем Мешковым по поводу соответствующих сообщений во французских СМИ.

«Пока у нас, я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня, никаких подтверждений по дипканалам этому не было», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля агентство France-Presse со ссылкой на организаторов мероприятия — компанию Mission Libération — сообщило, что делегацию России пригласили на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Отмечалось, что президента России Владимира Путина «с учётом обстоятельств» не пригласили на церемонию.

Ранее в этот же день французские СМИ сообщили о намерении властей страны пригласить делегацию России на праздничные мероприятия к 80-летию высадки союзников в Нормандии. По данным радиостанции Europe 1, на праздновании трудно будет обойтись без России, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 апреля заявил, что Москва пока не получала от Франции приглашение на праздничные мероприятия к 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Высадка военных США, Британии, Канады и их союзников на оккупированную немецко-фашистской армией территорию Франции (операция «Нептун») прошла в Нормандии во время Второй мировой войны 6 июня 1944 года. Советские войска не принимали в ней непосредственного участия, однако СССР сделал её возможной своими военными действиями, заплатив за это наиболее высокую цену в период Второй мировой войны.