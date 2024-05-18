Москва, 18 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике согласился с утверждением, что Европа не будет партнёром для Москвы как минимум на одно поколение.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно», — заявил министр.

Так Лавров прокомментировал соответствующее утверждение директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии, члена Совета по внешней и оборонной политике Дмитрия Тренина.

Глава МИД заявлял, что Европейский союз не раз проявлял себя как ненадёжный партнёр. Как отмечал глава МИД, все старания России наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой-чужой» оказались безрезультатными, поскольку ЕС задолго до украинского кризиса и санкций исповедовал эту логику.

В списке основных торговых партнёров России по итогам 2023 года не осталось западных стран. Главным партнёром России остался Китай. Также в топ-5 вошли Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан. На эти страны пришлось 60% всего товарооборота России. Германия с товарооборотом в 12,2 млрд вошла лишь во вторую пятерку списка. При этом Россия продолжила наращивать торговлю с дружественными странами.