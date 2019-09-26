Москва, 26 сентября, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Европейский союз не раз проявлял себя как ненадёжный партнёр, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

ЕС

Отвечая на вопрос о том, на что готова Москва ради смягчения санкций, министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о главном выводе: «Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас». Снятие же санкций Москву не интересует, отметил дипломат.

«Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой-чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными. ЕС задолго до украинского кризиса, санкций, Крыма исповедовал эту логику», — сказал Лавров.

Он напомнил, что ещё во время первого украинского майдана в 2004 году официальные лица стран Евросоюза поставили Украину перед выбором: с Россией она будет или с ЕС. Подобная политика продолжается и по сей день.

«Мы знаем, что цель стоит однозначная — отвадить восточных и центральноазиатских партнёров от России, как можно больше ослабить наши связи и постараться внедрить свои подходы к организации жизни, решению политических проблем, участию в международных делах на основе лекал, которые устраивают ЕС», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что ЕС в 2014 году спасовал перед украинскими радикалами на майдане.