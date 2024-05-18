Вашингтон, 18 мая, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Активное продвижение российской армии в Харьковской области, вероятно, является прологом к более масштабному наступлению на разных направлениях, заявила американская газета The Wall Street Journal.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

«Прорыв России в районе северной границы Украины может стать прелюдией к более масштабному наступлению», — говорится в статье.

По мнению издания, российское командование действиями под Харьковом намерено растянуть силы ВСУ, у которых и так нехватка живой силы, по фронту на 1 тыс. км. Это не только позволит развивать наступление на разных направлениях, но также повысит безопасность российских территорий от ударов ВСУ.

Причину провала обороны украинской армии в Харьковской области газета объяснила тем, что Вашингтон запрещает наносить удары американским оружием по российской территории. Это позволяет ВС России свободно скапливать крупные военные силы на границе с Украиной, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Минобороны сообщило, что в ходе наступления в Харьковской области российские подразделения освободили за неделю 12 населённых пунктов. 18 мая министерство сообщило об освобождении в регионе от украинских войск села Старица.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил об отсутствии планов по взятию Харькова под контроль. Он заявил, что цель наступления в регионе — обеспечение безопасности российских территорий от обстрелов ВСУ. Глава государства подчеркнул, что киевский режим вынудил Россию действовать таким образом.