Скадовск, Херсонская область, 18 мая, 2024, 12:20 — ИА Регнум. В Херсонской области в городе Скадовске, обстрелянном ВСУ ракетами HIMARS, количество пострадавших мирных жителей увеличилось до 12 человек. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Lance Cpl. Brendan Mullin/Global Look Press

Одного из пострадавших госпитализировали с ранениями средней тяжести. Ещё 11 человек сами обратились в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале о ракетном ударе, нанесённом ВСУ по Скадовску. В результате попадания ракеты HIMARS один из жилых домов оказался разрушенным.

В пресс-службе губернатора сначала сообщили о трёх пострадавших, а затем уточнили, что ранения получили 11 человек. Некоторые пострадавшие получили осколочные ранения. Всем оказали медицинскую помощь.

Предыдущий ракетный обстрел Скадовска ВСУ осуществили 12 мая. Сальдо сообщал о том, что часть города осталась без света и воды.