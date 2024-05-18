Скадовск, Херсонская область, 18 мая, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Количество мирных жителей, получивших ранения в результате ракетного удара по городу Скадовску в Херсонской области, увеличилось до 11 человек, сообщили 18 мая в пресс-службе главы региона Владимира Сальдо.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Количество пострадавших увеличилось до 11, некоторых посекло осколками, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба губернатора Херсонской области распространила информацию об ударе ВСУ по Скадовску ракетами американского производства HIMARS. Сообщали о ранении троих мирных жителей.

Сальдо уточнил, что удар ВСУ нанесли по жилому дому. В результате дом разрушился, на месте удара возник пожар.

Губернатор сообщил, что в Херсонской области около 20 минут действовал режим авиационной опасности.