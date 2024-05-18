Скадовск, Херсонская область, 18 мая, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Трое мирных жителей получили ранения в результате удара украинской армии из РСЗО HIMARS по городу Скадовску в Херсонской области, сообщили 18 мая в администрации губернатора Владимира Сальдо.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press

«На данный момент известно о троих раненых местных жителях», — сообщили власти.

Утром 18 мая Сальдо в Telegram-канале сообщил о ракетном обстреле Скадовска украинской армией. Он уточнил, что в ракетная атака разрушила частный жилой дом, на месте попадания ракеты возник пожар. Спасатели приступили к его тушению.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Сальдо сообщил о ракетном ударе ВСУ по Скадовску, в результате которого часть города частично осталась без водо — и энергоснабжения. Пострадали люди.

Следственный комитет России 13 мая сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела Скадовска ракетами HIMARS.

Сальдо 13 мая сообщил, что российские военные уничтожили за сутки 32 наблюдательных пункта ВСУ на херсонском направлении — в районах посёлка Казацкое и сёл Работино, Ивановка и Золотая Балка. Также ВС РФ уничтожили три склада ВСУ с запасами материальных средств.