Скадовск, Херсонская область, 12 мая, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Из-за ракетной атаки ВСУ по Скадовску в Херсонской области часть города частично осталась без света и воды, есть пострадавшие, сообщил 12 мая губернатор региона Владимир Сальдов своём Telegram-канале.

Телеграм — канал Администрации Скадовского муниципального округа

«Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды», — написал он.

По словам главы Херсонской области, ВСУ обстреляли Скадовск с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, две ракеты ВСУ были сбиты, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей.

Есть пострадавшие, которым уже оказывают необходимую помощь, добавил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее губернатор сообщал, что украинские войска обстреляли территорию Херсонской области, что привело к возникновению трёх пожаров.

Два пожара вспыхнули в Голопристанском муниципальном округе, ещё один — в черте города Новая Каховка. Площадь этого пожара составила 300 квадратных метров.

В этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал, что в Херсонской области в селе Токарёвка Вооружённые силы России (ВС РФ) ударили по расположению боевиков киевского режима.