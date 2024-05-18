Вашингтон, 18 мая, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России смогут добиться поставленной в рамках специальной военной операции цели по демилитаризации Украины в обозримом будущем, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Россия добьётся успеха, российским военнослужащим удастся добиться цели по полному уничтожению Вооружённых сил Украины в обозримом будущем», — приводит его слова «Газета.Ru».

Как указал военный эксперт, Россия на данный момент находится на том этапе, когда осознаёт своё стратегическое преимущество и наращивает давление, не подвергая свои Вооружённые силы излишней опасности. При этом он отметил, что украинские войска, обречённые на провал вследствие выбранного киевскими властями пути, «продолжат распадаться».

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 17 мая сообщил, что подразделения группировки войск «Север» за последнюю неделю освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов. Вооружённые силы России взяли под контроль сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетенёвка. Кроме того, российские военные продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Киев расценивает наступательные действия ВС России под Харьковом как подготовку к крупномасштабному наступлению. Отмечается, что наступление российских военных в Харьковской области нанесло удар по моральному духу ВСУ и стало головной болью для украинского командования, чьи войска уже растянуты на линии фронта протяжённостью более 1000 км. Украинский генштаб вынужден искать резервы и перебрасывать задействованные на юге подразделения в попытках стабилизировать ситуацию в Харьковской области, ослабляя при этом линию фронта на юге.