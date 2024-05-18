Мальмё, Швеция, 18 мая, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Участник песенного конкурса «Евровидение-2024» из Нидерландов Йост Кляйн, по всей вероятности, предстанет перед судом в шведском Мальмё в начале июня. Об этом 17 мая сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Fredrik Sandberg/Global Look Press

Как уверяет адвокат артиста Ян-Оке Фельт, между Кляйном и организаторами конкурса существовала договорённость, что исполнителя не будут фотографировать в момент, когда он сходит со сцены. Однако один из операторов продолжил съёмку, игнорируя просьбу Кляйна, и нидерландский певец якобы оттолкнул камеру.

«Он отрицает, что угрожал этому человеку. Он отрицает, что совершил какое-либо уголовное преступление», — уточнил адвокат певца.

Юрист пояснил, что Кляйну, по всей вероятности, придётся появиться на заседании суда в Мальмё в начале июня. Полиция ещё ведёт расследование инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить голландского исполнителя Йоста Кляйна от участия в финале песенного конкурса Евровидение-2024. Причиной отстранения стала жалоба в отношении Кляйна, которую подала женщина из съёмочной группы в связи с инцидентом, произошедшим после выступления певца в полуфинале.

Женщина уверяет, что артист ей угрожал. Полиция Швеции провела расследование и передала дело в прокуратуру. При этом обвинений Кляйну не предъявлено, но организаторы конкурса посчитали, что дальнейшее участие певца нецелесообразно. Кляйна называли в числе фаворитов конкурса, ему прочили одно из призовых мест.