Мальмё, Швеция, 11 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале песенного конкурса Евровидение-2024, сообщила 11 мая пресс-служба ЕВС на своём сайте.

ТАСС/EPA/SANDER KONING

Согласно данным союза, причиной отстранения стала жалоба в отношении Клейна, которую подала женщина из съёмочной группы из-за инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале 9 мая.

«Пока идет судебный процесс, его участие в конкурсе представляется нецелесообразным», — говорится в заявлении ЕВС.

Как передавало ИА Регнум, женщина утверждает, что Кляйн ей угрожал. Шведская полиция уже провела расследование инцидента и передала дело в прокуратуру. О каких именно угрозах идет речь, не уточняется.

Сам певец отказывается общаться с журналистами.

Ночью пользователей Сети, которые хотели оставить голоса за любимых исполнителей, предупредили, что голосование на конкурсе отложено в связи с расследованием в отношении голландца. Никаких обвинений Кляйну пока не предъявлено.

9 мая в шведском Мальмё состоялся второй полуфинал 68-го музыкального конкурса Евровидение. Израильская 20-летняя певица Эден Голан вышла в финал вопреки протестам. С этим результатом певицу поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В финал также прошли участники из Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении. Участие Израиля в Евровидении сопровождалось протестами на протяжении всего этапа. Голан освистали на репетиции, а 9 мая на улице рядом с концертным залом проходили акции протеста. Финал Евровидения-2024 состоится 11 мая.