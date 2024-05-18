Вашингтон, 18 мая, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин стал самым уважаемым лидером на мировой арене, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Эксперт подчеркнул, что так к Путину относится глобальная аудитория. Он также отметил, что в мире Россию рассматривают как крупного игрока. По словам Риттера, именно поэтому главу МИД РФ Сергея Лаврова всегда приветливо встречают в ходе его зарубежных поездок.

Кроме того, экс-разведчик напомнил, что РФ является одним из основных членов объединения БРИКС. По его словам, Россия в настоящее время объединилась с Китаем и Индией, а также поддерживается странами Глобального Юга.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Скотт Риттер назвал Владимира Путина одним из величайших людей века. Он убеждён, что российский лидер смог спасти Россию после «смутных» 1990-х годов. Эксперт добавил, что нынешнее мировое положение РФ заняла благодаря политике Путине.

В июне 2023 года Скотт Риттер рассказал, что в России его восхищают Владимир Путин и российские женщины. В апреле 2024 года экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на то, что президент России пользуется большим авторитетом среди государств Ближнего Востока.